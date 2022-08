Covid: 60 morti, 8.355 positivi. Tasso al 13,3%

Sono 8.355 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.

Ieri i contagiati erano 17.647.

Le vittime sono 60, in aumento rispetto alle 41 di ieri. I tamponi effettuati sono 62.967. Il tasso è al 13,3%, in calo rispetto a ieri, che era al 15%.

Sono 229 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (dato invariato rispetto a ieri, nel bilancio tra entrate e uscite), mentre gli ingressi giornalieri sono 15. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 5.631, nelle ultime ventiquattro ore tre i più. Gli attualmente positivi sono 668.764, rispetto a ieri 11.130 in meno.

Dimessi e guariti sono 20.970.685 (+19.417) mentre il totale dei casi dall’inizio della pandemia è di 21.814.856 quello dei decessi è di 175.407.

Moderna fa causa a Pfizer-BioNTech per i vaccini Covid – Salute & Benessere Moderna fa causa a Pfizer e BioNTech sui vaccini per il Covid: “violano i nostri brevetti”. Secondo gli esperti la posta in gioco è alta, considerato che Pfizer, BioNTech e Moderna prevedono di generare 52 miliardi di dollari in vendite di vaccini nel 2022 (ANSA)

ATTESO L’OK DI EMA E AIFA AI NUOVI VACCINI COVID

Fissata per il prossimo 5 settembre una riunione straordinaria della Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Sul tavolo, potrebbe esserci con grande probabilità – come già annunciato dal direttore generale Nicola Magrini – l’esame dei nuovi vaccini anti-Covid aggiornati contro le varianti delle aziende Pfizer e Moderna.

Il Comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) terrà infatti una riunione straordinaria il primo settembre per valutare proprio due richieste di autorizzazione di vaccini mRna per il Covid-19 adattati per il ceppo originale e la subvariante BA.1 Omicron.

Una domanda è stata presentata da Moderna per Spikevax e una da Pfizer BioNTech per Comirnaty. L’obiettivo della riunione e’ quello di concludere la valutazione delle due domande, se possibile.

ANSA