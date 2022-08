La centrale di Zaporizhzhia riconnessa alla rete ucraina

Per gli Usa, ha ribadito la Casa Bianca, l’unica soluzione è che Mosca smilitarizzi la centrale. Poco distante da Zaporizhzhia, nella regione di Dnipropetrovsk, le autorità ucraine hanno aggiornato il bilancio delle vittime del raid russo che ha colpito una stazione ferroviaria nel giorno dell’indipendenza.

Almeno 25 morti, tra cui 2 bambini, e una trentina di feriti: una strage di civili, che ricorda quella alla stazione di Kramatorsk dello scorso aprile, condannata anche dagli Stati Uniti e dall’Ue.

Secondo il ministero della Difesa di Mosca, invece, si è trattato di un attacco contro un treno diretto “verso zone di combattimento” nel Donbass, che ha ucciso oltre 200 militari ucraini.

Da Kiev il presidente Volodymyr Zelensky, che proprio alla vigilia del 24 agosto aveva messo in guardia da possibili azioni “crudeli” da parte dei russi, ha continuato a tessere la sua tela con gli alleati occidentali.

E dopo aver ricevuto il premier britannico Boris Johnson, ha accolto il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio. Ringraziandolo per il sostegno fornito finora da Roma.

In seguito, il programmato colloquio telefonico con Joe Biden, dopo il nuovo maxi pacchetto di aiuti militari Usa per 3 miliardi di dollari.

Da Mosca Vladimir Putin ha risposto firmando un decreto per aumentare gli effettivi delle forze armate di 137.000 unità per arrivare a oltre 1.150.000, una crescita del 10%. Finora il conflitto è costato molto caro in termini di perdite per l’Armata.

Funzionari occidentali stimano che almeno 70mila soldati russi siano stati uccisi o feriti in Ucraina. Lo zar, in questa sfida all’Ucraina ed ai suoi alleati Nato, può contare anche sulla sempre più stretta partnership con la Cina.

Pechino ha comunicato che l’interscambio con Mosca toccherà un nuovo record quest’anno, e soprattutto si stanno ultimando i preparativi per le esercitazioni militari congiunte, dal 30 agosto al 5 settembre prossimi, a cui parteciperanno altri Paesi come India e Bielorussia. S

u tutt’altra posizione si trovano i Paesi baltici, tra i più strenui sostenitori della resistenza ucraina. A Riga è stato smantellato il memoriale della Vittoria sovietica contro i nazisti, monumento simbolo della Lettonia quando era ancora parte dell’Urss.

Tra le proteste della numerosa comunità russa nel Paese. E’ l’Economist infine a tracciare un bilancio della guerra delle sanzioni, che purtroppo per l’Occidente non va come auspicato: dopo un primo momento di sbandamento, è l’analisi del settimanale britannico numeri alla mano, l’economia russa si è stabilizzata, il colpo del ko non c’è stato, “mentre in Europa la crisi energetica potrebbe innescare una recessione”.

