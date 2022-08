Movimenti in casa REAL SENISE dove in questi giorni sono stati presentati i nuovi acquisti per la prossima stagione calcistica e le riconferme di tanti giovani.

Questi i nomi: Nicola Cirigliano, Francesco Stornaiuolo, Eugenio Tuzio, Egidio Gioia , Antonio Pirrone, Antonio Ciuffo, Domenico Celano (classe 2004), e Piergiorgio Pitrelli (classe 2004) vestiranno la maglia bianconera nella prossima stagione.