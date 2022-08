Francavilla in Sinni, atto vandalico alla sede comunale di FdI

Suscita reazioni l’atto vandalico alla sede cominale di FdI di Francavilla In Sinni .Ad esprimere solidarietà Gianni Rosa candidato di FdI al plurinominale al Senato. Il sindaco di Francavilla In Sinni Romano Cupparo ed il segretario comunale PD Giuseppe Di Giacomo

“Piena solidarietà all’amico Vincenzo Viceconte di Francavilla per il vile attacco vandalico al locale che diventerà la sede cittadina di Fratelli d’Italia. L’atto è da condannare al di là della doverosa denuncia alle autorità competenti perché rappresenta un tentativo intimidatorio verso la libertà dei cittadini. Non è ancora entrata nel vivo la campagna elettorale e già c’è chi pensa di poter chiudere la bocca ai nostri esponenti territoriali.

La crescita esponenziale di Fratelli d’Italia anche in Basilicata fa paura a chi, fino a ieri, faceva parte del ‘sistema Basilicata, che è stato il cancro della nostra Regione per vent’anni. Fatevene una ragione: Fratelli d’Italia esiste”. Lo riferisce in una nota il candidato di FdI al plurinominale al Senato, Gianni Rosa.

“Esprimo la mia vicinanza e la mia solidarietà per il vile gesto avvenuto alla sede di Fratelli d’Italia di Francavilla in Sinni”.Questo il post pubblicato su Facebook dal primo cittadino Romano Cupparo.

“In qualità di Segretario del PD esprimo piena solidarietà ai dirigenti del Partito di FdI per il gesto vile e ignobile di cui sono stati vittime; tale gesto suscita sentimento di forte sdegno e di dura condanna. Altrettanto sdegno suscita un commento di accusa gratuita e priva di ogni fondamento, per cui si prega di volerlo rimuovere (con le dovute scuse) in quanto esso è pari al gesto oggetto di condanna”. -Lo ha dichiarato il segretario del Pd di Fraancavilla Giuseppe Di Giacomo commendando il post del Sindaco Cupparo-.