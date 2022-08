Una milanese a Parigi, per la finale mondiale di Miss Supertalent 2022

Il concorso mondiale di bellezza The Miss Supertalent of the World ritenuto l’autorità mondiale (verificata) nell’ambito del beauty contest ha scelto Gaia Grimoldi, Miss Principessa d’Europa 2022, quale concorrente che rappresenterà l’Italia alla finale mondiale in occasione della Fashion Week di Parigi.

Gaia Grimoldi si è aggiudicata a settembre 2022, il titolo del concorso nazionale italiano di bellezza e talento più trasparente d’Italia fondato dal talent scout e produttore tv Devis Paganelli : Miss Principessa d’Europa.

La giovane ragazza diciassettenne nata e residente a Milano, ha ottenuto la corona su oltre tremila candidate in tutta Italia diventando poi la ragazza copertina del calendario ufficiale di Vogue Top Models Agency nello stesso anno.

​The Miss Supertalent of the World è un evento televisivo e mediatico globale biennale, fondato da Thomas Zilliacus​, ex Regional Head Nokia Asia Pacific Rim e Lawrence Choi, che si tiene dal 2011 e a cui partecipano ​le rappresentanti di ogni paese elette da concorsi nazionali di prestigio. Arrivano alla finalissima mondiale ​star della moda​, miss in carica, top model e attric​i di fama internazionale​. Il contest si è già svolto nelle principali capitali mondiali quali Parigi, Milano, Roma, Cannes, Museo Ferrari in Italia , Seoul​.

T​ra ​le concorrenti ​importanti ​del passato figurano Meriam George, Milett Figueroa, Anna Lundh, Diana Arno, Maria Sten, Dipna Patel, Malina Joshi​, Lada Akimova, Bahari Ibaadat​.

Quest’anno la 15a finale mondiale si terrà con la collaborazione del celebre canale televisivo mondiale Fashion TV dal 2​1 al 28 settembr​e, ​ in occasione della Paris Fashion Week SS23 e si svolgerà al Pavillon Cambon Capucines, ex sede del Crédit Foncier of France, che si trova vicino a Place Vendôme e all’Opéra Garnier, una posizione eccezionale nel cuore di Parigi.

Questa location è celebre come luogo di eccellenza per eventi e ha presentato sfilate di moda di stilisti come Karl Lagerfeld, Commes des Garcons, Elie Saab, Chanel, Jean-Paul Gaultier, Fendi, Ralph & Russo e molti altri.

Il 27 settembre sera, dopo 5 giorni passati tra eventi, prove, sfilate e interviste, le miss rappresentanti dei 50 paesi in gara, presenzieranno nella Cocò Chanel Street, uno dei tre luoghi della moda più famosi al mondo.

I media che hanno contribuito a dare visibilità alle precedenti edizioni sono tutti di caratura internazionale come : World Live Streamers Conference​,​ BBC​​ News​,​ CNN​,​ Reuters​,​ The New York Times​,​ The Washington Post​,​ Forbes​,​ The Guardian​,​ USA Today​,​ Network Gulf Today​,​ Arabian Post​,​ Fashion TV​

Programma

Giorno 1 : Arrivo a Roma

Giorno 2 : Trasferimento da Roma a Milano

Giorno 3 : Trasferimento da Milano a Lucerna

Giorno 4 : Passaggi da Pilatus – Ginevra e arrivo a Parigi

Giorno 5 : Passaggio da Versailles, Orleans e Fontainebleau

Giorno 6 : Passaggio da Trocadero, Seine Fashion Cruise

Giorno 7 :​ Finale evento Fashion Week SS23

Giorno 8 : Partenze