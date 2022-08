Futsal Senise, Masiello e Urgo sul calendario

Avvio di campionato bello e affascinante per il Futsal Senise che alla prima giornata, in casa, sfiderà il forte Bernalda Futsal e alla seconda l’ostica trasferta di Taranto.

A commentare l’esordio e il calendario sono il tecnico Nicola Masiello e il Direttore Salvatore Urgo: ”

“L’avvio è in linea con quello che sarà il campionato, un campionato importante con squadre costruite con roster importanti – attacca l’allenatore bianconero. Ogni partita sarà difficile ma noi abbiamo un anno in più d’esperienza”.

Subito il Bernalda Futsal, una partita particolare…:

“Ovviamente questo esordio, essendo legato al Bernalda, per me sarà particolare e ricco di emozioni. Incontro da avversario per la prima volta i rossoblù: non è un avversario come gli altri”.

Mercato: a che punto siamo?:

“Il roster non è ancora del tutto completo e non siamo proprio in linea con quello che ci eravamo ripromessi di fare. Speriamo di concludere il tutto in questi ultimi giorni di mercato. Il gruppo della passata stagione c’è e proveremo a salvarci con maggiore serenità”.

La parola passa al Direttore Salvatore Urgo:

“Il calendario non è male ma starà a noi farci trovare pronti: in questo campionato si può vincere e perdere con tutti. Inizieremo la preparazione il 29 agosto per scendere subito in campo il 10 settembre con il Potenza per la Coppa Divisione: avremo poco tempo per preparare questa sfida ma puntiamo sul campionato. Per l’esordio con il Bernalda saremo pronti”.

Prima giornata e subito primo derby:

“Abbiamo grande rispetto per il Bernalda Futsal che è tra le squadre più forti. A prescindere da tutto ciò diremo la nostra e ogni avversario per fare punti con noi dovrà sudare”.

UFFICIO STAMPA FUTSAL SENISE – ALESSIO PETRALLA