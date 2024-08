Rinascita Lagonegro, si parte: preparazione al via giovedì 22 agosto

E’ tutto pronto per l’inizio ufficiale della stagione 2024/2025 della Rinascita Volley Lagonegro, secondo anno consecutivo in serie A3 Credem Banca: l’appuntamento è fissato per giovedì 22 agosto alle ore 10 al Palazzetto dello Sport di Villa d’Agri, con i canonici saluti di benvenuto alla squadra del Presidente Nicola Carlomagno, della società e dello staff tecnico.

Il raduno avrà il sapore del primo giorno di scuola, ma sarà già importante ai fini dell’intenso programma di lavoro stilato da coach Pino Lorizio e dai suoi collaboratori (il vice Giuseppe Pisano, il preparatore Vincenzo Ghizzoni, il fisio Nico Di Pierro): il roster completo si sottoporrà ai test funzionali e alle misurazioni dei parametri numerici sui progressi fisici ottenuti nell’ultimo mese e mezzo: ogni giocatore, infatti, ha già svolto un piano personalizzato di allenamenti pre-preparazione e l’analisi dei dati consentirà allo staff di costruire al meglio il programma di lavoro.

Il planning della prima settimana prevede test funzionali e misurazioni anche nella giornata di venerdì 23, sabato 24 è invece la giornata dedicata alle visite mediche. La preparazione vera e propria avrà il suo battesimo lunedì 26: un’ora di lavoro in acqua al mattino, nel pomeriggio ci si trasferirà in palestra per i primi assaggi di lavoro con la palla. Durante la mattinata di martedì 27 è in programma la prima seduta