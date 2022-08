Usa: un uomo si schianta con l’auto sul cancello di Capitol Hill

Un uomo si è schiantato con la sua auto contro la cancellata di Capitol Hill, ha iniziato a sparare e poi si è suicidato.

La notizia, inizialmente divulgata dai media, è stata confermata dalla polizia.

Nessuna persona sarebbe rimasta ferita nello schianto.

“L’auto ha preso fuoco dopo lo schianto, mentre l’uomo stava scendendo”, ha spiegato la polizia precisando che l’uomo ha sparato diversi colpi in aria e poi si è suicidato. Non sembra, al momento, che si sia stato uno scambio a fuoco con gli agenti intervenuti sul posto dopo aver sentito il rumore degli spari. Il tutto è avvenuto intorno alle 4 del mattino.

Al momento non sembra che l’uomo avesse intenzione di attaccare in particolare un membro del Congresso, chiuso per la pausa estiva.

L’uomo che si è schiantato con la sua auto sulle barriere in cemento di Capitol Hill “aveva una storia di precedenti penali lunga dieci anni” ma non era noto alle forze dell’ordine. Lo ha detto il capo della polizia del Congresso, Tom Manger, secondo quanto riportato da Abc news. “Niente del suo passato criminale lo lega a Capitol Hill”, ha detto ancora.

Il precedente. Anche ad aprile dell’anno scorso un’auto si era schiantata contro la cancellata di Capitol Hill.

Lo riporta Fox news. In quel caso l’aggressore, il 25enne dell’Indiana Noah Green, era sceso dal veicolo e aveva accoltellato due poliziotti, uccidendone uno. Poi era stato a sua volta ucciso dalla polizia.

ANSA