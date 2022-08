PM Volley, è Serie C! In panchina ci sarà coach Marco Orlando

La PM Volley Potenza è ufficialmente iscritta al prossimo campionato di Serie C femminile con la Fipav Puglia, si è concluso infatti positivamente l’iter di acquisizione del titolo sportivo e ciò permetterà al sodalizio caro al presidente Michele Ligrani di prendere parte per la sesta volta consecutiva al campionato nazionale di primo livello sotto l’egida della federazione pugliese.

“Per noi è motivo di orgoglio essere ancora in Serie C – dichiara il presidente Michele Ligrani – , un campionato che permetterà alle nostre atlete di crescere confrontandosi con realtà di assoluto livello e di proseguire il nostro lavoro sul territorio intrapreso nel 1982“.

La stagione 2022/23 porta con sè subito una novità, la panchina della prima squadra della Serie C femminile è stata affidata al tecnico potentino Marco Orlando, giovane tecnico che ritorna nella famiglia PM Volley dopo aver svolto il ruolo di secondo alcune stagioni fa e dopo le esperienze in Basilicata al Santa Maria in Serie D e nel ruolo di assistant coach nella selezione regionale femminile oltre a ricoprire anche il ruolo di Segretario Coordinatore Tecnico Regionale.

La guida tecnica delle formazioni giovanili rimane affidata al tecnico Elena Ligrani a cui è affidata insieme ai suoi più stretti collaboratori la crescita e la maturazione delle giovani atlete della PM Volley.