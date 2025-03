La Rinascita Lagonegro cade in casa della capolista Sorrento. Via ai playoff

La Rinascita Lagonegro chiude la regular season con una fragorosa sconfitta (3-0) al PalaTigliana contro la capolista Romeo Sorrento. Si interrompe dunque la striscia positiva dei ragazzi di Waldo Kantor che perdurava da ben cinque partite, un incidente di percorso (l’ottavo stagionale) che determina il quarto posto definitivo in classifica.

Reduce dal ko in quel di Modica, la compagine di Nicola Esposito ha immediatamente sfruttato l’occasione per riscattarsi surclassando i lucani, di fatto mai realmente entrati in partita. Fra sette giorni si volta pagina con l’inizio della post-season: prima gara dei Quarti di Finale playoff, l’avversaria sarà proprio la squadra siciliana che – superando Gioia del Colle per 3-1 – conferma la sua quinta posizione.

I SESTETTI

Il tecnico argentino si affida al pacchetto titolare formato da Sperotto in cabina di regia, Cantagalli opposto, Panciocco e Armenante in posto quattro, Tognoni e Pegoraro centrali, capitan Fortunato libero. Formazione tipo anche per coach Esposito: diagonale Tulone-Baldi, Wawrzynczyk e Pol in banda, coppia Patriarca-Fortes al centro e Russo a comandare le manovre difensive.

LA PARTITA

Dopo una fase embrionale di sostanziale equilibrio, sono i padroni di casa a mettere a segno il primo strappo grazie a Patriarca (muro su Cantagalli), a Baldi direttamente dai nove metri e a un preciso attacco di Pol (8-5). Il successivo mani out dell’opposto biancorosso (8-6) è l’occasione propizia del riavvicinamento, ma Sorrento non ha la minima intenzione di lasciare spazio: entra nel tabellino il centrale Fortes, con due primi tempi (11-7). Il vantaggio di quattro punti consente ai padroni di casa di gestire la situazione, salvo il tentativo di rimonta operato da Panciocco (16-14). Da qui in avanti, Sorrento spinge sull’acceleratore con un nuovo solco di cinque lunghezze costruito dalle mani del solito Fortes (19-14). Un’altra timida reazione lagonegrese arriva al tramonto del parziale: Sperotto, Tognoni e Cantagalli regalano il -3 (22-19), ma poi è capitan Patriarica a mettere tutti sugli attenti (25-19).

Sorrento imprime un ritmo vertiginoso anche a inizio secondo set sull’asse Pol-Fortes (8-5), con Kantor costretto a richiamare i suoi per la pausa tecnica. Lo schiacciatore e il centrale mettono a dura prova la resistenza dei biancorossi (10-6 e 12-6), che provano a reagire con Armenante prima (15-9) e Pegoraro a muro poi (16-10). I campani gestiscono e capitalizzano il largo vantaggio sostenuti da Patriarca al centro (17-10) e Baldi in posto due (19-12), mentre Lagonegro si regala qualche sorriso con i punti di Focosi (nel frattempo subentrato a Tognoni) e Panciocco. Il parziale, letteralmente dominato dai biancoverdi, viene chiuso da un poderoso attacco di Patriarca (25-16).

Il terzo parziale, complice anche i tanti errori a servizio da parte di entrambe le compagini, si rivela il più equilibrato di tutto il match. Con i pensieri rivolti probabilmente agli imminenti playoff, Kantor concede un po’ di riposo ai titolari e regala spazio e minuti a chi ha giocato meno: Franza, Vindice, Parrini e Bonacchi. Fino all’11-11 (pipe vincente di Armenante) è totale equilibrio, poi Sorrento dà il via alla prima fuga con l’ace di Wawrzynczyk (15-13). Il doppio vantaggio si protrae fino al 20-18, allorquando un servizio vincente di Baldi (21-18) offre ai padroni di casa lo strappo decisivo. Tognoni si aggrappa al punteggio con un muro su Pol (22-20), Pegoraro lo imita in primo tempo (23-22), ma poi lo stesso fondamentale di Patriarca e una gran difesa di Pol su Armenante concedono successo e intera posta in palio ai trionfatori assoluti della regular season.

IL TABELLINO DEL MATCH

ROMEO SORRENTO: Tulone (1), Strummiello, Wawrzynczyk (10), Ciampa, Pol (7), Patriarca (10), Cremoni, Pontecorvo (L2), Baldi (15), Filippelli, Becchio, Gargiulo, Fortes (13), Russo (L1). All.: Nicola Esposito

RINASCITA VOLLEY LAGONEGRO: Fortunato (L1), Vindice (L2), Panciocco (11), Pegoraro (6), Cantagalli (8), Franza (1), Tognoni (2), Armenante (6), Sperotto (1), Bonacchi, Focosi (2), Parrini. All.: Waldo Kantor

Punteggio: 3-0 (25-19, 25-16, 25-22)

Durata set: 27′, 28′, 34′

Arbitri:

Note | Sorrento: aces 4, errori al servizio 12, muri vincenti 10, ricezione pos 67% – prf 39%, attacco 44%

Lagonegro: aces 0, errori al servizio 12, muri vincenti 4, ricezione pos 56% – prf 29%, attacco 34%.