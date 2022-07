La capsule collection SALVAMARE di CORONA arriva sulle spiagge d’Italia

Corona, marchio di eccellenza AB InBev, da sempre si impegna a tutelare l’ambiente e a lottare contro l’inquinamento marino causato dalla plastica. La collaborazione con Ogyre (startup B Corp che crede nella salvaguardia dei mari) nasce proprio con questo obiettivo: aiutare a ripulire il mare dalla plastica.

Per questo dalla collaborazione è nata l’esclusiva capsule collection Salvamare in edizione limitata – presentata a giugno in occasione del World Oceans Day – composta da costumi da bagno (nelle versioni uomo e donna) e una bag acquistabili online su Ogyre.com, prodotti anche con la plastica raccolta dal mare.

Nelle prossime settimane, in esclusiva, sarà possibile acquistare la collezione anche in alcuni tra i più iconici locali sulle spiagge italiane.

A partire dal 30 luglio presso il BabaBeach di Alassio (SV) e, successivamente, in altre importanti località marittime nel mese di agosto.

La collezione sarà presente a:

BabaBeach – Alassio (SV), 30/31 luglio e 6/7 agosto

– Alassio (SV), 30/31 luglio e 6/7 agosto Malindi – Rimini (RN), 11 agosto

– Rimini (RN), 11 agosto Capannina – Jesolo (VE), inizio agosto

– Jesolo (VE), inizio agosto Cotriero – Gallipoli (LE), inizio agosto

– Gallipoli (LE), inizio agosto Lido Don Pablo – Castelvolturno (NA), inizio agosto

L’acquisto di ogni articolo della collezione Salvamare contribuisce alla raccolta di 2 kg di rifiuti marini, equivalenti al peso di 200 bottiglie di plastica supportando i pescatori e divenendo un aiuto concreto nella rimozione della plastica dalle nostre acque. In questo modo, Corona conferma il suo spirito green e la sua net zero plastic footprint con un’iniziativa che crea prodotti esclusivi, “plastic positive”.

La partnership a lungo termine tra Corona e Ogyre è sicuramente un contributo alla causa ambientale. Comprando gli articoli della collezione Salvamare, tutti hanno la possibilità di supportare la causa, agevolando la raccolta di plastica dal mare.

Ogyre è inoltre la prima piattaforma globale che punta a ripulire i mari dai rifiuti grazie all’aiuto dei pescatori insieme a persone e aziende, e dà a tutti la possibilità di contribuire per la tutela del mare, supportando in modo diretto uno o più pescatori, finanziando progetti di sostenibilità oppure acquistando prodotti in plastica rigenerata.

