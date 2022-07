Facebook sdoppia flusso notizie, arriva sezione solo per amici

Facebook sdoppia il flusso di notizie: affianco alla sezione Home con cui scoprire i contenuti suggeriti dall’algortimo, ci sarà la sezione Feed in cui si potranno trovare in ordine cronologco i post degli amici.

“Una delle funzionalità più richieste è quella che assicura di non perdere i post degli amici.

Quindi lanciamo una sezione Feed”, cioè apposita, scrive Mark Zuckerberg su Facebook ufficializzando così una funzione su cui erano già circolate delle indiscrezioni.

Un’esperienza di fruizione del social che riporta al passato, quando il flusso di notizie era più incentrato sull’attività di amici e familiari. Ma che strizza anche l’occhio a TikTok, che sta dragando gli utenti più giovani.

“Mentre Home diventa una sezione di scoperta per trovare e seguire nuovi contenuti e creator grazie ai suggerimenti, Feed permette di accedere facilmente a tutti i contenuti delle persone e delle community con cui sei già in contatto. Su Feed non ci sono post Suggeriti, ma sono incluse le inserzioni”, sottolinea la società.

La novità sarà visibile da oggi per alcuni utenti, Facebook prevede di implementare “gli aggiornamenti a livello globale nel corso della prossima settimana”. La funzione si potrà anche personalizzare, fissando una sezione nella barra dei collegamenti rapidi.