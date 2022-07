SAN CARLO VERSO IL POTENZIAMENTO DI RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE

L’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza ha adottato alcune deliberazioni relative all’avvio di numerose procedure per il reclutamento di personale e per l’acquisizione di tecnologie elettromedicali finalizzate al potenziamento delle attività svolte nei cinque presidi ospedalieri dell’Azienda.

“Con questi provvedimenti – ha dichiarato l’assessore alla Salute e Politiche della Persona della Regione Basilicata, Francesco Fanelli – daremo seguito agli impegni presi con il personale sanitario reclutato a tempo determinato per fronteggiare l’emergenza pandemica.

Si tratta di concorsi unici regionali finalizzati all’assunzione di personale sanitario in tutte le aziende. Inoltre, con un investimento di due milioni di euro, l’azienda ospedaliera potrà effettuare acquisti di attrezzatura tecnologica utile a rendere più performanti e protagonisti i cinque presìdi dell’Aor”.

“Nel solco del continuo innalzamento del livello di risposta sanitaria garantito dall’Azienda – ha dichiarato il direttore generale dell’Aor San Carlo di Potenza, Giuseppe Spera – l’efficiente lavoro espletato dagli uffici aziendali in sinergia con la Regione Basilicata ha consentito di individuare le priorità di intervento e gli opportuni investimenti.

In particolare, relativamente alle risorse umane, sono stati indetti più concorsi pubblici per far fronte ai fabbisogni di personale sanitario delle aziende del SSR, dai dirigenti medici di Pediatria, Pneumologia e Medicina interna, ai dirigenti biologi e agli operatori socio-sanitari; è inoltre stato dato avvio alle procedure di stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato per fronteggiare la crisi sanitaria da SARS-CoV-2, quale doverosa risposta per l’impegno profuso in un momento delicato per la sanità italiana.

Quanto alle tecnologie, con un investimento di circa 2 milioni di euro -a valere anche sulle risorse del Pnrr- si è disposta l’acquisizione di 24 ecotomografi per le diverse unità operative dei Presidi Ospedalieri dell’Azienda.

In un periodo complicato, quale quello che stiamo vivendo, a causa della pandemia tuttora presente –ha concluso Spera- la nostra Azienda ha sempre continuato a pianificare e ad attuare interventi rilevanti, dalle continue iniziative di reclutamento delle figure professionali attraverso tutte le procedure possibili all’acquisizione di tecnologie all’avanguardia, dimostrandosi sempre attenta e vicina alle esigenze di salute di tutto il territorio regionale”.