Durante un controllo alla Medicea di Senise scopre di avere in atto un’infarto , i medici gli salvano la vita

Una storia a lieto fine che mette a risalto l’importanza della prevenzione.

“Oggi, 21 luglio, si è recato presso la Medicea ,centro medico polispecialistico di Senise, il Sig. Antonio per sottoporsi ad uno check up cardiologico completo, l’uomo da diversi giorni accusava dei disturbi. Durante la visita il Cardiologo della Medicea ha subito ravvisato nel paziente diversi parametri riconducibili ad un infarto, in seguito a queta diagnosi derivante dal check-up cardiologico è stato immediatamente allertato l’elisoccorso che ha trasportato il paziente presso la struttura ospedaliera di competenza, salvandogli la vita”.

Lo comunica l’amministratore della Medicea, il dottor Marco Giuseppe Fucci.

“Quest’episodio mette in luce quando sia importante la prevenzione e sottoporsi a dei Check Up completi, percorsi medici differenziati in base al sesso, l’età e il profilo della persona, consigliati per la prevenzione, diagnosi precoce e controllo di alcune patologie”, ha ricordato il dottor Fucci.