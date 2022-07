AL MARATEALE LA MODA VESTE IL CINEMA A SFILARE GLI ABITI DELLA DELLA DISEGNATORE E STILISTA DI MODA CARMELA FORTUNATO DI ROCCANOVA

A celebrare il cinema tra toulle, pizzi, lustrini, tessuti preziosi e materiali innovativi, saranno le proposte dei look da gran sera ispirati alle grandi icone e ai film che hanno fatto storia della settima arte.

Tutti disegnati e realizzati dalla Stilista per il PREMIO INTERNAZIONALE BASILICATA a Maratea dal 27 al 31 Luglio abiti reinterpretati adatti ai diversi stili delle star del Cinema italiano e internazionale.

La Moda e il Cinema due mondi a confronto che mi hanno sempre affascinata e conquistata, dichiara la Stilista, l’abito tanto nei film quanto sulle passerelle hanno da sempre trasmesso emozioni e raccontato qualcosa, da sempre complementari tra loro un binomio duraturo e soprattutto vincente.

“Non posso anticipare nulla sugli abiti, -ha dichiarato la Stilista-, dico solo che si vedranno grandi sorprese, e poi si sa al MARATEALE non finiscono mai….” .