A Roma la seconda edizione del Workshop “Puglia, a way of life” una regione dinamica che piace

Roma, luglio 2022 – La Puglia racconterà i successi raggiunti e i nuovi progetti da realizzare nel workshop “Puglia, a way of life“, giunto alla seconda edizione, che si terrà il 19 luglio dalle ore 10.00 nella prestigiosa sede della Stampa Estera di Roma.

La Puglia piace per il suo straordinario patrimonio materiale e immateriale che l’ha resa famosa in Italia e all’estero, la spiccata identità, la creatività, il clima mite, il buon cibo di tradizione mediterranea, nonché per l’ospitalità che contraddistingue le sue comunità.

La regione, infatti, vanta un connubio perfetto di elementi che si traducono in uno stile di vita – a way of life, appunto – autentico, genuino e inconfondibile, che mira non solo al benessere della persona inteso in senso ampio, ma anche allo sviluppo sociale ed economico. Un territorio che è in grado di conquistare sempre più turisti e attrarre investimenti.