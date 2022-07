Le grandi firme del fumetto italiano al JOVA BEACH PARTY

Rispettare energia, acqua e ambiente #GIOVAATUTTI: è questo il nome del progetto di A2A per il Jova Beach Party 2022, che ha preso il via sabato 2 luglio da Lignano Sabbiadoro e si concluderà il 10 settembre a Bresso.

La Life Company – che si prende cura della vita delle persone occupandosi di energia, acqua e ambiente – desidera dare il proprio contributo per diffondere, in tutte le 12 tappe della festa musicale di Jovanotti, una cultura della sostenibilità grazie ad Azzurra, l’inedito personaggio a fumetti che vuole dare voce alla Gen-Z, una generazione sensibile alle tematiche ambientali e desiderosa di salvaguardare il Pianeta.

Giovane, ironica e schietta, Azzurra è la protagonista di una serie di vignette caratterizzate da un tono di voce fresco e scherzoso, a volte un po’ pungente, che promuovono pratiche di sostenibilità virtuose e concrete, attuabili da chiunque nel quotidiano.

In ogni tappa del Jova Beach Party, Azzurra (insieme alla redazione Fonti Attendibili, di cui fanno parte i giornalisti di Radioimmaginaria e gli allievi della Scuola Internazionale di Comics di Milano e Reggio Emilia) incontrerà le superstar del fumetto italiano nel social hub itinerante di A2A per una chiacchierata tra creatività e sostenibilità e la realizzazione di un contenuto unico e originale.

I protagonisti delle prossime tappe saranno: Mirka Andolfo, Giacomo Bevilacqua, Dado, Carmine Di Giandomenico, Gud, Lorenza Di Sepio, Fumettibrutti, Agnese Innocente, Pera Toons, Giorgio Pontrelli, Mattia Surroz e Zuzu.

L’ospite del primo appuntamento – il 3 luglio scorso a Lignano Sabbiadoro – è stato Massimo Giacon, amatissimo fumettista e illustratore, che si è confrontato con i ragazzi e con Azzurra.

Con lui, anche Sara Chissalè (Direttrice del Treviso Comic Book Festival). Il progetto, realizzato in sinergia con ARTMEDIAMIX e ARF! Festival, coinvolge infatti anche il Festival del Fumetto più prossimo in termini di territorio: il Direttore di ogni singolo Festival parteciperà nella sua “tappa di prossimità” e accompagnerà personalmente la superstar del Fumetto nella prestigiosa scenografia dell’Agorà di A2A.

Di tappa in tappa, dunque, si darà vita a incontri e opere davvero originali, sul fil rouge dell’arte del fumetto. Perché l’immaginazione è energia pulita!

Il progetto di A2A, già occasione per riflettere sull’ambiente, si arricchisce di un valore aggiunto ospitando, lungo tutta la Penisola, grandi professionisti del Fumetto e personalità dei Festival dell’intrattenimento a 360°, in un momento in cui proprio il fumetto è al centro del dibattito culturale in Italia, godendo di una grandissima attenzione.

Il calendario è il seguente: