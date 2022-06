News UK Travel Awards 2022 a Matera

News UK è il gruppo editoriale di cui fanno parte The Times, The Sunday Times e The Sun. I premi vengono assegnati con un sistema di voto da parte dei lettori ai più importanti stakeholders del mondo del turismo e a destinazioni turistiche come: città preferita, Paese preferito, miglior tour operator, migliore compagnia di crociere.

Quest’anno verrà inoltre introdotto un premio per la sostenibilità e per la migliore destinazione emergente.

Gli autori di queste pubblicazioni saranno accolti in Italia insieme a esperti di viaggio e responsabili di organizzazioni del settore con sede nel Regno Unito.

Il gruppo di cento ospiti (tra opinion leaders, editors, media partners, travel journalists e uffici internazionali del turismo) si addentrerà tra le bellezze della Basilicata e della Puglia, con permanenza nei due giorni a Matera, visitando siti patrimonio dell’Unesco e godendo delle locali risorse culturali ed enogastronomiche.