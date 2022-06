In Romagna torna La Notte Rosa dall’1 al 3 luglio

La Notte Rosa, l’evento estivo piu’ importante della Romagna, torna con un’edizione che ripristina il format originario della durata di un weekend dopo le due edizioni della ‘Pink week’, la settimana di manifestazione concepita in epoca Covid per spalmare gli eventi su piu’ giorni.

Secondo il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, che e’ anche presidente dell’ente turistico Visit Romagna, ci sono tutte le condizioni per superare in questa 17/a edizione i numeri di presenze del 2019, l’ultimo anno pre-pandemico.

“Stiamo vedendo davvero un po’ in tutta la Romagna una quantita’ di prenotazioni straordinaria, superiore a quelle del 2019”, ha detto.

Le conferme che ha ricevuto dagli albergatori lo inducono a ritenere che “sara’ una Notte Rosa ancora piu’ partecipata degli anni di pre-pandemia”. “Ho fatto un giro” tra gli operatori turistici e “ci sono tante prenotazioni, ci aspettiamo alti numeri”, ha confermato la sindaca di Cattolica Franca Foronchi.

Nel frattempo, pero’ , i contagi da coronavirus stanno risalendo anche in Romagna, con un’inversione di tendenza nelle ultime due settimane. Ma l’assessore al Turismo dell’Emilia-Romagna Andrea Corsini non teme ripercussioni sulla stagione balneare. La risalita “non ci preoccupa per l’estate.

Naturalmente quando c’e’ una recrudescenza del fenomeno bisogna monitorarlo”, ha detto. “Il dato piu’ significativo e’ quello degli ospedali che sono in una situazione normale e tranquilla.

Certamente il Covid non e’ ancora stato sconfitto, quindi dobbiamo tenere la guardia sempre molto alta”. L’assessore ne e’ certo. Il weekend ‘rosa’ “sara’ il preludio di una straordinaria estate”.

Il calendario degli eventi prevede concerti nelle piazze, fuochi d’artificio, musica all’alba in riva al mare e sulle colline, appuntamenti culturali e legati al benessere. Ma la Notte Rosa non e’ solo Romagna, perche’ si estende per 110 km di costa fino ai Lidi di Comacchio.

Protagonista la musica con i concerti, per lo piu’ gratuiti, che spaziano dalla musica pop al rock, dalla classica al jazz. Sul palco artisti come Patty Pravo, Fiorella Mannoia, Malika Ayane, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini, The Kolors, Raphael Gualazzi, Fabrizio Bosso, Cristina D’Avena, Dodi Battaglia e Marina Rei.

A Rimini si terra’ l’1 e 2 luglio il Tim Summer Hits, evento televisivo musicale condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino.

Tra gli ospiti: Ana Mena, Annalisa e Boomdabash, Bob Sinclair, Clementino, Federico Rossi, Francesca Michielin, Francesco Renga, Gabry Ponte & Lumix, J-Ax e Shade, Rkomi, Rocco Hunt, Rovere e Chiamamifaro, Silvia Salemi, Le Vibrazioni, Willie Peyote. Sul palco della Rimini Beach Arena, Elrow, il festival con la migliore musica elettronica internazionale. Il claim scelto per questa edizione e’ Pink&Love.

“Un messaggio che vuole significare lo stare insieme” e “la volonta’ di convivere pacificamente, che speriamo quanto prima possa interessare il conflitto tra Ucraina e Russia”, ha spiegato Sadegholvaad. “Questo non lo dobbiamo mai dimenticare”.

