Tragedia a Tricarico, uomo di 66 anni al lavoro nei campi perde la vita per un malore

Un uomo di Tricarico (Matera) è morto a causa di un malore, nelle campagne materane tra Irsina e Tricarico, in località Bosco Verrutoli. Nella zona era in corso un incendio divampato dopo che una mietitrebbia ha preso fuoco. L’uomo sarebbe intervenuto, insieme ad altre persone, per realizzare con gli aratri delle fasce tagliafuoco e tentare di circoscrivere le fiamme. Durante queste operazioni anche il figlio dell’ uomo deceduto ha accusato un malore ed è stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, non sarebbe in gravi condizioni. Nell’area, oltre ai carabinieri che dovranno stabilire la dinamica dei fatti, i vigili del fuoco e alcuni mezzi aerei per spegnere le fiamme.