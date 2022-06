La Praja di Gallipoli (LE) fa 14/7: si balla anche ogni pomeriggio

Siete pronti per una settimana di party pomeridiani sulla spiaggia di Baia Verde, a Gallipoli (Lecce)? Eccoci con 7 party in 7 giorni, che si sommano, come sanno i ragazzi e le ragazze che frequentano il Salento per divertirsi a dj set ogni notte.

Se ogni di sera alla Praja, punta di diamante dei tanti spazi gestiti da Musicaeparole, si alternano artisti di livello assoluto come Bob Sinclar (4/8), Salmo (12/8), Ana Mena (3/8), Steve Aoki (11/8), Salmo (12/8) Deejay Time al completo con Albertino, Molella, Prezioso e Fargetta (30/7) in festival come PopFest o Sottosopra e one night come Black Mama o Vida Loca… anche il programma pomeridiano è all’altezza della situazione.

Ogni lunedì pomeriggio alla Praja di Gallipoli, dalle 18:30 alle 21:30 ecco Shake It. Ogni martedì invece la crew del Samsara Tour, mentre il mercoledì ecco Demodeland Urban Legend. La settimana continua il giovedì con Zeta Festival, mentre il venerdì è Passion M’arrevuote O’ Core, seguito dal sabato Holi Colors Festival con Balla Italia. La settimana si chiude in bellezza con Gloss Girls in Town: in console le più brave e scatenate dj italiane.

Riassumendo, alla Praja di Gallipoli, nell’estate ’22 prendono vita 14 party alla settimana, senza soluzione di continuità… e grande divertimento on the beach e sul mare.