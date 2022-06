ESTATE 2022 ARRIVA LA CAPSULE COLLECTION DELLE T-SHIRT DIPINTE A MANO FIRMATE DALLA DISEGNATRICE E STILISTA DI MODA CARMELA FORTUNATO DI ROCCANOVA

Spesso le abbiamo trovate come capi basici con una grafica più che altro essenziale e ripetitiva, oggi invece anche grazie all’idea creativa della Stilista una semplice maglietta può diventare un manifesto, attraverso cui esprimere il proprio messaggio oppure il proprio stato d’animo rendendola così personalizzata.

I molteplici modelli che la Stilista propone vanno dalla più sportiva alla più glamour per qualsiasi gusto e per qualsiasi età.

Molto apprezzate anche quelle per bambini, andate quasi sold-out.

La maglietta un capo d’abbigliamento che proprio non può mancare nel nostro guardaroba, sin dagli anni 50 ne abbiamo ammirate tante attraverso il Cinema, attori come James Dean e Marlon Brando ne hanno fatto capo prezioso soprattutto abbinate agli intramontabili jeans.

T-shirt dipinte, un vero biglietto da visita, non solo un capo di biancheria maschile ma un pass-partout pronto a creare un outfit originale, che di certo non vi farà passare inosservati, dichiara la Stilista.

Ogni maglietta diventerà da collezione, sarà come la tela di un quadro da portare sempre con sé.

Chi scende le mie t-shirt, dichiara ancora la Stilista, vuole portare sulla pelle l’esperienza di un’artista, per creare quel connubio con la personalità di chi li indossa, anche con i miei abiti cerco di trasmettere allegria ed energia positiva, il mio grande desiderio è quello di fare vivere tradizioni e sogni attraverso tutto quello che faccio rendendo tutto esperienza collettiva, unica e originale.