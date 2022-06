Cultura, a Napoli la prima Conferenza dei ministri del Mediterraneo

Palazzo Reale di Napoli è pronto per ospitare la prima Conferenza dei ministri della Cultura dei Paesi del Mediterraneo che partirà domani 16 giugno con la cerimonia d’apertura nel Cortile d’Onore, alla quale parteciperanno il ministro della Cultura Dario Franceschini e il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi di Maio.

Tutti gli ambienti del Palazzo sono stati allestiti ad hoc per accogliere i 40 ministri e le loro delegazioni, così come il Teatro di San Carlo, che domani sera, con la sua orchestra, diretta dal Maestro Riccardo Frizza, farà ascoltare agli ospiti una selezione di opere del bel canto italiano, come “Vissi D’Arte” da Tosca di Giacomo Puccini, “Di Provenza Il Mar” da La Traviata di Giuseppe Verdi e “La Danza, Tarantella Napoletana” di Gioachino Rossini.

È di Mario Cresci, invece, l’opera che fa da guida alla prima Conferenza dei ministri della Cultura del Mediterraneo.

L’artista è una delle figure cardine nella storia della fotografia italiana, soprattutto per l’approccio critico, sperimentale e multidisciplinare della sua incessante ricerca visuale. All’interno del Palazzo Reale, è stata allestita la mostra “l’oro del tempo”, a cura di all’ICCD – Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del MiC, che espone le opere della residenza d’artista che proprio Mario Cresci ha tenuto all’ICCD.

In occasione del summit, inoltre, la nave Palinuro della Marina Militare che ospita a bordo la mostra documentaria dal titolo “Storie di epidemie tra terra e mare nelle carte d’archivio”, sarà ormeggiata nel Golfo di Napoli, davanti a Palazzo Reale.

Le delegazioni saranno accolte dalla Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” Napoli. Lo scopo della Ministeriale è quello di sviluppare strategie e azioni congiunte per tutelare e valorizzare la cultura in quanto bene comune della regione Euro-mediterranea e di lanciare un “Processo di Napoli” per la collaborazione culturale nel Mediterraneo.

Le sessioni dei lavori saranno tre: la prima sulla “Cultura, una risorsa per la pace e sicurezza”, la seconda sulla “Cultura, motore e fattore abilitante per lo sviluppo sostenibile e la transizione verde” e la terza sulla “Cultura, un mondo in transizione”.

Il vertice ha l’obiettivo di elevare a priorità strategica la diplomazia culturale in una regione cruciale per gli equilibri globali, e di sviluppare azioni volte a tutelare e promuovere la cultura nella regione euromediterranea quale strumento di pace, di dialogo e di innovazione, attraverso l’iniziativa di Napoli per la collaborazione culturale nel Mediterraneo.

Le conclusioni della due giorni saranno illustrate dal ministro Franceschini, durante la conferenza stampa finale che si terrà il 17 giugno, alle ore 16.30, nel Teatro di Corte di Palazzo Reale.

ANSA