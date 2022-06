Torna ‘Radionorba Battiti live’ con Fedez, Paradiso e Lauro

Tommaso Paradiso, Fedez e Achille Lauro sono alcuni degli artisti che fanno parte del cast della 20esima edizione del ‘Radionorba cornetto Battiti live’ i prossimi 17 e 18 giugno a Bari.

Lo show si sposterà poi a Gallipoli (2-3 luglio) e Trani (10 luglio) per il gran finale.

Tre main stage che saranno connessi con altre 10 città pugliesi (Vieste, Manfredonia, Lucera, Cisternino, Manduria, Ceglie Messapica, Massafra, Conversano, Francavilla Fontana, Otranto) per #RoadToBattiti.

Otre 80 gli artisti impegnati in 200 performance per una kermesse che andrà in onda su Italia 1, con l’evento che per il sesto anno consecutivo sarà condotto dalla coppia formata da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con la partecipazione di Mariasole Pollio. Regista dello show, sarà Luigi Antonini.

“Speriamo – commenta Marco Montrone, presidente di Radio Norba – sia per tutti una estate spensierata, avvertiamo nell’aria voglia di stare insieme, di condividere e soprattutto di tornare a vivere pienamente anche la piazza, forse anche più del pre-pandemia, come luogo di incontro e confronto.

Ed è meraviglioso, e per questo siamo davvero felici di poter tornare nelle piazze della nostra Puglia”. “La nostra musica dalla Puglia suonerà nelle case degli italiani almeno fino a Ferragosto. Due mesi – continua – pieni di musica straordinaria, con un cast artistico ancora una volta di altissimo livello”.

“Sono 46 anni che facciamo Radio ed ormai 20 anni che siamo nelle piazze con Battiti con la consapevolezza ma anche l’umiltà – conclude Montrone – di chi è consapevole di aver fatto bene ma anche che ci si può sempre migliorare, con passione ed abnegazione”.

ANSA