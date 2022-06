GIUSIANA IMPROTA in rotazione con il nuovo singolo “Coincidenza astrali”

Dopo il lancio del nuovo singolo “Coincidenza astrali”, disponibile su tutti i digital store dallo scorso 4 aprile, arriva l’atteso videoclip che accompagna questa nuova avventura di Giusiana interprete e, da qualche anno, anche cantautrice, che si misura con un testo, scritto appunto di suo pugno, in cui fotografa i rapporti di coppia del nostro tempo, rapporti complicati, difficili da gestire e, troppo spesso, superficiali e veloci, in cui nessuno ha davvero voglia di sradicarsi dalla propria “comfort zone”, non rischiando mai le proprie convinzioni a vantaggio di una possibile e autentica condivisione.

Perché “E’ più facile spezzare un atomo che un pregiudizio”, diceva qualcuno, e probabilmente questa voglia di non cambiare prospettiva per tentare una felicità più duratura determina l’incapacità di percepire la bellezza dei rapporti, oggi sempre più piaga sociale.

Il brano è scritto in collaborazione con Stefano Sangregorio e Dina Lopez e prodotto da Pianeta Voce. Il videoclip porta la firma di Alessia Spagna.

“La musica rappresenta un mondo dove potersi rifugiare tutte le volte che la vita ci calpesta.

Canto da sempre, fin da quando ero bambina, e per me è stato sempre un “hobby”. Ho fatto parte di vari gruppi musicali, cantato in varie occasioni pubbliche e private.

Ho partecipato a diversi concorsi canori, vincendo numerosi premi, tra cui:

“ Salerno Music Festival 2015 “: premio migliore interprete e migliore look e presenza scenica

“: premio migliore interprete e migliore look e presenza scenica “ Festival della Canzone 2015 “: terzo posto

“: terzo posto “ Festival Nazionale Giovani Talenti-Premio Città Sant’Anastasia 2015 “: finalista

“: finalista “Una voce per Sanremo 2015 ” : finalista

” : finalista “ 18° Festival Voci D’oro: 50 anni e dintorni 2015 ” : finalista e premio del pubblico

” : finalista e premio del pubblico “Festival tutto Mogol Battisti 2016”: finalista

finalista “ Festival della Canzone 2016 “: terzo posto

“: terzo posto “Campania’s Got Talent” : primo posto

: primo posto “10° Campania Festival” : primo posto

: primo posto “ Festival della Canzone 2017 “: premio migliore look e presenza scenica

“: premio migliore look e presenza scenica “Festival tutto Mogol Battisti 2017”: finalista

finalista “12° Campania Festival” : primo posto

: primo posto “32° Festival di Montefredane” : primo posto

: primo posto Sanremo Senior 2021: finalista

Da pochi anni mi occupo anche di cantautorato, e tra i miei bravi mi piace citare:

La Finestra Aperta (G. Improta – P. Larocca)

(G. Improta – P. Larocca) Non ti dimenticherò (G. Improta – P. Larocca)

(G. Improta – P. Larocca) Che senso ha (G. Improta – P. Larocca)

(G. Improta – P. Larocca) Comete (G. Improta – G. Lopez – S. Sangregorio)

(G. Improta – G. Lopez – S. Sangregorio) Coincidenze astrali (G. Improta – G. Lopez – S. Sangregorio)

