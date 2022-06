Concerto di Ligabue a Campovolo per i 30 anni in musica

Tra poche ore avrà inizio nella nuova Rcf Arena di Reggio Emilia il concerto di Luciano LIgabue.

Tra gli ospiti che lo affiancheranno sul palco, sono stati annunciati Gazzelle, Eugenio Finardi, Elisa e anche Loredana Bertè.

Forfait di Piero Pelù dopo la caduta sul palco di qualche giorno fa. “Mi dispiace non essere con te stasera caro Luciano – scrive Pelù – ma nonostante io confonda lo stare sul palco col mestiere dello stunt man oggi il buonsenso mi impone di stare di molto ma di molto calmino.

Divertitevi e fate divertire anche per me, alla prossima Omo!”. Piero Pelù, dopo la caduta sul palco del concerto a Milano, non sarà – come annunciato – tra gli ospiti di Luciano Ligabue stasera a Campovolo.

“Non è nulla di grave, ma non potrà essere con noi”, ha aggiunto Ferdinando Salzano, organizzatore dell’evento che celebra i 30 anni di carriera del rocker.

A un’ora dall’inizio del concerto, previsto per le 21, sono 80mila i fan entrati alla RCF Arena di Reggio Emilia per il concerto di Luciano Ligabue, che festeggia i 30 anni di carriera.

Complessivamente sono attesi 103mila persone (sold out). In molti stanno raggiungendo a piedi l’area dell’evento.

L’80% dei biglietti è stato venduto fuori Regione.

ANSA