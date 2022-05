La Serie C si chiude a Cutrofiano, domenica finale di ritorno per l’Under 14

Ultimo atto della lunga e travagliata stagione della PM Volley Potenza nel campionato di Serie C femminile, sabato pomeriggio alle ore 17:00 la giovanissima formazione di coach Elena Ligrani scenderà in campo per l’ultima gara del girone 4 playoff in casa del Cuore di Mamma Cutrofiano.

Si chiude la stagione che sul campo non ha regalato nulla ma che ha comunque dato tanto alle giovanissime atlete potentine che hanno avuto modo di confrontarsi con formazioni di grande livello seppure chiudendo l’annata con zero punti. L’ultimo atto si chiuderà a Cutrofiano con la trasferta più lunga dell’anno.

Dopo la trasferta di Cutrofiano ci sarà anche l’ultimo atto del Campionato Under 14 femminile che vede la PM Volley in campo alle ore 10:00 alla Caizzo contro la Livin Volley per la finale di ritorno, le ragazze di coach Ligrani hanno perso 3-2 all’andata recuperando una gara che si era messa di traverso dopo il doppio vantaggio della Livin Volley salvo poi essere brave a recuperarla e giocarsela ai vantaggi al tie-break.