Incidente stradale sull’Ofantina perde la vita un motociclista

Un motociclista è morto in seguito ad un incidente stradale verificosi ieri sera sull’Ofantina nel comune di Melfi.

Era alla guida di una Suzuki 650 con a bordo la moglie. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, si è scontrato frontalmente con con un’Alfa Romeo Giulietta.

Vano è stato il tentativo del personale del 118 di rianimarlo: l’uomo è deceduto per le gravi ferite riportate.

La moglie è stata trasferita con l’elisoccorso nell’ospedale di Potenza in codice Rosso.

Sono rimasti illesi i cinque occupanti dell’auto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Melfi che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti nell’incidente per evitare l’insorgere d’incendi.