BARDI A SCANZANO JONICO: “DIFENDIAMO CHI PRODUCE E CREA LAVORO”

l Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha incontrato oggi i proprietari degli stabilimenti balneari vittime di diversi incendi nei giorni scorsi.

“Ho voluto portare – ha detto Bardi – la solidarietà e la vicinanza della Regione Basilicata e dei lucani tutti agli imprenditori che hanno subito queste azioni criminali. Ovviamente non basta la presenza, ma dobbiamo aspettare il dissequestro delle aree per poter offrire un aiuto concreto, anche insieme al Commissario prefettizio di Scanzano Jonico e alla Prefettura. Le forze dell’ordine stanno facendo un grande lavoro in un territorio difficile, ma adesso serve lo sforzo di tutti per aiutare questi imprenditori e anche i tanti lavoratori di queste realtà pesantemente danneggiate. La Regione è pronta a dare tutto il sostegno concreto che serve. Difendere chi lavora, produce e crea lavoro è sempre un dovere”.

Successivamente il Presidente Bardi si è fermato nel centro di Scanzano jonico e ha poi fatto visita allo stabilimento di Apofruit, accompagnato dal capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Pasquale Cariello.