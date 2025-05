Matera si avvicina al ballottaggio: Prisco sceglie di sostenere Cifarelli

La corsa alla poltrona di sindaco di Matera entra nel vivo. In vista del ballottaggio dell’8 e 9 giugno 2025, si delineano nuovi equilibri e alleanze che potrebbero cambiare le carte in tavola. L’ultima novità arriva da Luca Prisco, candidato al primo turno con la lista Democrazia Materana, che ha deciso di sostenere ufficialmente Roberto Cifarelli nella seconda tornata elettorale.

L’annuncio è arrivato direttamente da Cifarelli con un post sui social, in cui ha confermato l’accordo politico che rafforza la sua coalizione e allarga il fronte dei sostenitori. Questo nuovo apparentamento porta con sé un messaggio chiaro: l’obiettivo è costruire una visione condivisa per il futuro di Matera, andando oltre le singole appartenenze.

Il prossimo 2 giugno sarà presentata graficamente la scheda elettorale del ballottaggio, che vedrà ben dieci simboli schierati a favore di Cifarelli. Oltre a quello di Democrazia Materana, ci saranno i loghi delle altre liste che finora hanno sostenuto la sua candidatura: Matera nel cuore, Matera Democratica, Matera Futura – dai giovani per Matera, Volt Matera, Matera 2030, Matera in Azione, Periferie per Matera, Socialisti e Più Matera, e Basilicata Casa Comune per Matera.

Con questa nuova alleanza, Cifarelli si presenta al ballottaggio con una coalizione ampia e composita, che punta a rappresentare le diverse anime della città. Una sfida aperta, che promette una seconda tornata elettorale intensa e decisiva per il futuro della Capitale europea della Cultura 2019.