Informativa di Draghi alle Camere: “L’Italia è per il cessate il fuoco e negoziati”

Il Consiglio dei ministri è convocato alle 18 a Palazzo Chigi per comunicazioni del presidente. E’ quanto scritto in una nota diffusa dalla presidenza del Consiglio.

Il premier Mario Draghi ha tenuto al Senato e alla Camera l’informativa sulla guerra in Ucraina.

“La guerra è giunta all’85mo giorno: la speranza di conquistare vaste aree del paese in tempi brevi da parte dei russi s’è scontrata con la resistenza del popolo ucraino“, ha detto il premier Mario Draghi in apertura della sua informativa sulla guerra in Ucraina.

ALTRE 1000 UNITA’ NEL CONTINGENTE NATO – “La Nato ha intensificato le azioni sul fianco orientale e il contributo italiano è pari a 2500 unità e nel medio periodo siamo pronti a rafforzare in Ungheria e Bulgaria il nostro impegno con rispettivamente 250 e 750 unità in linea con l’azione dei nostri alleati e valutiamo il sostegno alla Romania per lo sminamento marittimo del Mar Nero e anche alla Slovacchia nella difesa antiaerea”, dice Draghi.

LA PACE E LE RELAZIONI DIPLOMATICHE – “Per impedire che la crisi umanitaria si aggravi dobbiamo raggiungere prima possibile un cessate il fuoco e far ripartire i negoziati: è la posizione dell’Italia, dell’Ue e che ho condiviso con Biden”, afferma il premier.

“L’Italia si muoverà con i partner europei e gli alleati per ogni possibilità di mediazione, ma sarà l’Ucraina e non altri decidere quale pace accettare, una pace senza Ucraina non sarebbe accettabile”, afferma Draghi.

“Serve la razionalizzazione della spesa militare in Ue – prosegue – la cui distribuzione è inefficiente: serve una coordinamento degli investimenti in sicurezza. Come detto da Mattarella, nel lungo termine servirà uno sforzo creativo su un modello di conferenza di Helsinki“.

Negli “incontri” avuti negli Usa “ho riscontrato un apprezzamento universale per la solidità della posizione italiana. Questa posizone ci permette di essere in prima linea senza ambiguità nella ricerca della pace”. I contatti tra “il capo del Pentagono e il minstro della difesa rappresenta un segnale incoraggiante dall’inizio della guerra”.

Draghi annuncia il vertice Italia-Turchia per i primi giorni di luglio ad Ankara.

Draghi: ‘Primo contatto tra Pentagono e Russia e’ un segnale incoraggiante’