I RIO DA VENERDÌ 20 MAGGIO IN RADIO “STELLARE 2” il singolo che anticipa l’ultimo album della band

Da lunedì 20 maggio in rotazione radiofonica “Stellare 2” (Believe Digital), il singolo che anticipa l’uscita del nuovo e ultimo album de I Rio.

Il brano è un dancefloor improvvisato sulla spiaggia, con uno stereo sulla spalla e un Margarita tra le mani, con gli amici e la voglia disperata di condividere un momento, o tutta la vita, in quel modo che solo gli astri sanno predire.

Con “Stellare 2” i Rio esplorano i colori vividi dei movimenti di inizio anni ’80 grazie all’utilizzo leggero e frizzante dell’elettronica e a una ritmica moderna e incalzante. Un invito all’ultimo ballo della festa. Un invito a perdere la testa anche solo per un istante.

«Abbiamo scelto “Stellare 2” per l’inizio dell’ultima rivoluzione dei Rio. Il singolo anticipa di qualche settimana l’uscita del nuovo disco che sarà anche l’ultimo della band – dichiarano I Rio – una festa lunga sette mesi che dopo l’uscita del nuovo lavoro discografico culminerà con un maxi evento al Vox di Nonantola a novembre 2022. Prima di congedarci vogliamo rendere onore a questi 20 anni di musica, di amiche e amici sotto al palco, con un lavoro eccellente capace di fare ballare e commuoversi ma soprattutto, ne siamo certi, ancora capace di fare sognare il nostro pubblico»

https://open.spotify.com/track/5hvCg9JaoN5fU88KMUQH4i?si=24cd6942ad6843b8

I RIO si formano alla fine del 2001, l’esordio discografico risale al 2004.

La band ha pubblicato 7 album e 1 Best Of da cui complessivamente sono stati estratti più di 20 singoli. Gli ultimi 3 lavori in studio, “Ops”, “Fiori” e “Mediterraneo”, sono balzati in cima alle classifiche di vendita su iTunes. I RIO vantano un’intensissima attività live (oltre 1000 concerti): nel corso degli anni hanno suonato non solo in Italia, ma anche in Brasile, Messico, Romania, Belgio, Inghilterra e Francia. Vanno inoltre ricordate varie partecipazioni in qualità di head opening act ai concerti di Elisa e Ligabue, compreso il concerto-evento “Campovolo” a Reggio Emilia, di fronte a 180.000 persone. Sono numerosissime le adesioni al fanclub ufficiale “Mariachi Hotel”.

