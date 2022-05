Kendrick Lamar, esce Mr. Morale The Big Steppers

ROMA,Esce Mr. Morale & The Big Steppers, il nuovo album del rapper vincitore del premio Pulitzer (2018) Kendrick Lamar.

La cover è stata scattata dalla fotografa Renell Medrano. Si tratta del primo album di inediti dell’artista dall’ultimo disco Damn. (2017) e dalla colonna sonora del film Marvel campione d’incassi, Black Panther. È l’artista ad informare di tutti gli aggiornamenti attraverso il suo sito oklama.com e sui propri profili social.

Kendrick Lamar sarà in Italia con un grande concerto il 23 giugno all’Ippodromo Snai all’interno del Milano Summer Festival. Il rapper si è esibito anche all’ultimo Half-Time show del Super Bowl quest’anno assieme a mostri sacri della musica hip-hop mondiale quali Eminem, Mary J. Blige, Dr. Dre e Snoop Dogg.

La performance è già divenuta leggendaria. Nel 2017 ha pubblicato “Damn.”, schizzato a poche ore dall’uscita al primo posto su iTunes in 65 Paesi del mondo – Italia compresa, dove ha ricevuto la certificazione Disco Oro e che conteneva il singolo “Humble.”, certificato Doppio Platino nel nostro Paese.

Dopo il successo dei Grammy 2018, con cui l’artista ha vinto ben 5 awards (Best Rap Album Best Rap Song, Best Rap Performance, Best Rap/Sung Performance e Best Music Video), Kendrick Lamar ha vinto il Pulitzer per l’album “Damn.” nell’aprile 2018.

È la prima volta nei 102 anni di storia del premio che un rapper riceve il Pulitzer per la musica. L’artista di Compton si è unito ad artisti del calibro di Aaron Copland, Charles Ives, John Adams, Bob Dylan, Duke Ellington, George Gershwin, Thelonious Monk, John Coltrane e Hank Williams.

ANSA