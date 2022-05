APT, BILANCIO POSITIVO DELLE TRE GIORNATE A BARI

Con il concerto del gruppo “Materelettrica”, spin off del Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera, classe di musica elettronica, si è chiusa la tre giorni della manifestazione “Cinque parchi lucani a Bari” organizzata dall’Apt Basilicata con il sostegno del dipartimento Ambiente della Regione Basilicata attraverso il programma “Ambiente Basilicata”.

Per tre giorni, in questo speciale weekend del Primo Maggio e alla vigilia della festa di San Nicola, Santo patrono del capoluogo pugliese, migliaia di persone hanno attraversato piazza del Ferrarese per raccogliere informazioni agli stand sulle tante proposte turistiche della regione, ma anche per farsi coinvolgere dalle tante proposte culturali e artistiche lucane presentate, dal teatro del Centro Iac che ha proposto la sua produzione “Bestiario” a “tabulaDOT/ Degustazione di Origine Teatrale” di e con Antonella Iallorenzi con cui il pubblico ha potuto assaporare anche alcuni prodotti dei parchi, ai laboratori sui prodotti tipici per le famiglie.

E poi il concerto delle stelle lucane del jazz con cui si è voluto celebrare la giornata internazionale del jazz per l’Unesco e la performance del progetto “Open Sound” nato nell’ambito del programma di Matera 2019.

Nel corso delle tre giornate piazza del Ferrarese è stata immersa nei parchi lucani anche attraverso suggestivi videomapping sulle facciate dei palazzi e attraverso specifici allestimenti luminosi.

“Sono state tre giornate – afferma il direttore generale di Apt Basilicata, Antonio Nicoletti – davvero entusiasmanti e piene di arte e cultura lucana.

Sono certo che i tanti pugliesi e i tanti turisti che in questi tre giorni hanno affollato la piazza troveranno il modo per tornare a visitare la Basilicata, e, per quelli che non l’hanno ancora fatto, sono certo che verranno a scoprirla numerosi per trovare nella nostra regione tutto quello che serve per una vacanza originale, all’aria aperta, immersi in una natura incontaminata.

Ringrazio il Comune di Bari, con il sindaco Antonio Decaro, per averci accolti con grande generosità, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e l’assessore all’Ambiente, Cosimo Latronico, per il grande supporto concesso per la buona riuscita della manifestazione. La collaborazione con la Puglia continuerà con altre importanti iniziative”.