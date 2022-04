PM VOLLEY POTENZA, esordio amaro nei playout ma si guarda avanti

La prima gara del playout nel post season della Serie C non dice bene per la PM Volley Potenza che cede per 3-0 in casa dell’Asem Volley Bari. Gara in salita per le giovanissime atlete di coach Elena Ligrani che, prive di capitan Livia Di Camillo, devono faticare per mettere palloni a terra. Una buona prestazione comunque per il sestetto potentino che deve cedere il passo nei confronti di una formazione che nel corso della stagione regolare si è dimostrata in palla, primo set chiuso 25-6 a favore delle baresi ed ancor più rotondo il secondo parziale con il 25-4 mentre nel terzo la PM Volley ha messo a referto qualche punto in più chiudendo sul 25-11. Nel prossimo turno la formazione di coach Ligrani sarà impegnata sul teraflex della palestra “Caizzo” di Potenza, sabato 30 aprile sarà la Pallavolo Trepuzzi, vittoriosa per 3-2 sul Cutrofiano, a giungere nel capoluogo lucano.