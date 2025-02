FIPAV Basilicata due lucani in corsa per il prossimo Consiglio federale

Sabato 22 e Domenica 23 febbraio 2025, presso il Palacongressi di Rimini, si terrà la 47esima Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva della Fipav, federazione italiana pallavolo.

L’assemblea avrà il compito di eleggere il nuovo Consiglio Federale in carica nel quadriennio olimpico 2025-2028.

A concorrere per la carica di presidente federale ci sarà un unico candidato: l’attuale numero uno federale, Giuseppe Manfredi.

Per ciò che riguarda il Consiglio Federale, invece, sono diciannove i candidati che si contenderanno i quattordici posti disponibili totali.

Per la prima volta nella storia ci sarà la presenza di due lucani, si tratta dell’ex presidente del Cr Basilicata Enzo Santomassimo che concorre, quale unico candidato, come consigliere rappresentante tecnici e Vincenzo Marranzini, presidente del collegio dei revisore uscente e nuovamente candidato alla carica di revisore.

La giornata di sabato 22 sarà dedicata alla verifica poteri, a seguire ci sarà le convocazioni con l’apertura dei Lavori dell’Assemblea Straordinaria che saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube federvolley a partire dalle 17:30, durante la quale verranno discussi e votati alcuni cambiamenti dello Statuto federale. Domenica 23, invece, dopo la nuova verifica poteri si procederà con le operazioni di voto e la successiva proclamazione degli eletti (diretta streaming a partire dalle 10:30).

L’Assemblea rappresenta un’occasione fondamentale per tracciare le linee guida della pallavolo italiana nei prossimi quattro anni, con l’obiettivo di consolidare il ruolo della Fipav a livello nazionale e internazionale. Dirigenti, atleti e tecnici si riuniranno per discutere e affrontare le sfide del prossimo quadriennio olimpico.

Un lucano nella nazionale under 16 maschile

E’ arrivata la convocazione di un lucano nella nazionale under 16 maschile, si tratta di Antonio Pasca del Murate Volley Potenza. Il direttore tecnico del settore giovanile maschile Vincenzo Fanizza ha convocato Pasca insieme ad altir diciassette atleti per un collegiale in programma da lunedì 3 a giovedì 6 marzo presso il Centro Federale Pavesi di Milano.

Sarà un raduno molto importante per permettere a coach Fanizza di testare lo stato di salute della squadra, che dal 24 al 27 aprile in Grecia disputerà il Cev 2nd Round, manifestazione che metterà in palio il pass per i Campionati Europei di categoria che si disputeranno a Yerevan (Armenia, 23 luglio-3 agosto 2025).