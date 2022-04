Eccellenza lucana, Risultati: Il Real Senise del dopo Logarzo batte la Vultur per -2-1

Il Real Senise vince in match casalingo contro la Vultur per 2-1 , ricordiamo che in settimana la società ha definito chi sarà l’allenatore per il post-Logarzo nelle ultime tre gare.

I dirigenti sinnici hanno deciso di affidare la rosa a Salvatore Marino e quindi di modificare la decisione presa in precedenza.

In precedenza avevano affidato la responsabilità tecnica ed atletica della rosa al vice allenatore Moreno Marcelli e al capitano Fabio Pioggia.

Marcelli sarà il vice di Marino e Pioggia fungerà soltanto da calciatore, oltre che da capitano.