VINITALY 2022 E SOL AGRIFOOD 2002 DI VERONA 10/13 APRILE 2022

Inaugurata dal Presidente della Giunta Regionale Vito Bardi la partecipazione della Basilicata alla 54ima edizione di Vinitaly.

Vinitaly rappresenta il maggior evento vitivinicolo internazionale che si tiene in Italia, con la partecipazione di 4.400 aziende da 19 nazioni. Torna in presenza, dopo due anni di stop forzato, a Veronafiere dal 10 al 13 aprile 2022.

Alla 54° edizione parteciperanno circa 700 top buyer da 50 Paesi. La Basilicata partecipa da circa un trentennio con un’area collettiva dei produttori lucani.

Nell’edizione 2022 la collettiva lucana si estende su 282 mq con la partecipazione di 17 aziende vitivinicole.

Le aziende partecipano con una compartecipazione dei costi e sono coordinate dalla Direzione Generale Agricoltura attraverso la apposita struttura di Marketing e Promozione.

Elenco aziende partecipanti:

TENUTA I GELSI SOC. AGR. A RLS – MONTICCHIO BAGNI (PZ), CARBONE VINI SRL AGRICOLA – MELFI (PZ), AZIENDA AGRICOLA DONATO D’ANGELO – RIONERO IN VULTURE (PZ), CASA MASCHITO S.R.L.- MASCHITO(PZ), SOCIETA’ AGRICOLA TENUTA LE QUERCE S.R.L.- BARILE (PZ), TENUTE D’AURIA SRL SOCIETA’ AGRICOLA – BARILE (PZ), PORSIA AZ. AGR. di CHIANTA ALBERTO – BERNALDA (MT), SOCIETA’ AGRICOLA CANTINE STRAPELLUM – RAPOLLA (PZ), AZIENDA AGRICOLA MICHELE LALUCE – GINESTRA (PZ), VITIS IN VULTURE SOC.COOP. ARL – LAVELLO(PZ), CANTINE CIFARELLI – MONTESCAGLIOSO (MT), BATTIFARANO FRANCESCO PAOLO- NOVA SIRI (MT), GRUPPO ITALIANO VINI S.P.A. CANTINE RE MANFREDI- VENOSA (PZ), CANTINE MADONNA DELLE GRAZIE -VENOSA (PZ), TERRA DEI RE s.r.l. – RIONERO IN VULTURE (PZ), AZIENDA AGRICOLA MUSTO CARMELITANO &C.S.s. – MASCHITO (PZ), SOCIETA’ AGRICOLA COLLI CERENTINO SRL – RIONERO IN VULTURE (PZ).

Le produzioni vitivinicole presentate spaziano dall’Aglianico del Vulture DOC, Aglianico Superiore DOCG, Vino Matera DOC e Basilicata IGT.

All’interno dello stand Vinitaly è stata realizzata un’area collettiva in cui la Direzione Generale avvalendosi della collaborazione di aziende e Consorzi.

Il Presidente ha inoltre visitato lo stand Basilicata a SOL& AGRIFOOD Salone internazionale degli Oli. La Basilicata mancava a questo salone da circa 10 anni, quest’anno è tornata con un’area collettiva Basilicata si estende su circa 30 mq. Nello stand è presente l’eccellenza della produzione olivicola regionale.

Espongono le 5 aziende olivicole vincitrici del Premio Regionale Olivarum e 1 azienda lucana che si è aggiudicata il 3° premio al Concorso Internazionale SOL d’Oro (il concorso ufficiale della manifestazione).

AZ.AGR. FILOMENA CARRIERO Montescaglioso (MT) – 1° Premio e Menzione Speciale Miglior Monovarietale; FONTANA DEI SANTI Impresa Agricola Pepe Luciano Albano di Lucania (PZ) Menzione Speciale Biologico; MONTANARO FOOD srl Palazzo San Gervasio (PZ) – Menzione Speciale Grande produttore; Az. Agricola OLEARIA SANTAMARIA Castelluccio Superiore (PZ) – Menzione Speciale Prodotto di Montagna; FRANTOIANI DEL VULTURE Venosa (PZ) – Menzione Speciale DOP Vulture, AZ. AGR. VINCENZO MARVULLI Matera – Premio Internazionale SOL di Bronzo.