A Verona Sol&AgriFood, salone dell’agroalimentare

L’olio extravergine di oliva, le birre artigianali e le produzioni di qualità con materie prime ed eccellenza territoriali tornano protagonisti alla 26/a edizione di Sol&AgriFood, il salone internazionale dell’agroalimentare in programma a Veronafiere dal 10 al 13 aprile, in contemporanea con la 54/a edizione di Vinitaly.

Dal forte impatto business, Sol&AgriFood è il luogo di incontro tra offerta e domanda dove gli espositori raccontano i propri prodotti ai buyer e operatori horeca attraverso masterclass, degustazioni, educational.

Come da tradizione, il convegno inaugurale di Sol&Agrifood è in programma il giorno successivo l’apertura della rassegna, alle ore 12 di lunedì 11 aprile con l’incontro sul tema “Non di solo pane vive l’uomo: il turismo per il futuro agroalimentare”.

Sol&Agrifood ospiterà anche la cerimonia di premiazione della 20/a edizione di Sol d’Oro (10 aprile, ore 15.30), il concorso internazionale riservato all’olio Evoo. Cinque le categorie premiate: Extravergine (Fruttato Leggero, Medio e Intenso), Monovarietale, Biologico, Absolute beginners e per la prima volta DOP e IGP.

In calendario anche “Xcellents Beers”, dedicato al mondo della birra. Un format innovativo basato sulla degustazione e sulla formazione oltre che su momenti b2b per conoscere un prodotto che sta riscuotendo sempre più successo sui mercati di tutto il mondo.

ANSA