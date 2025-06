AB INBEV e CORONA CERO celebrano l’Olympic Day a Milano con il docufilm “La Valanga Azzurra”

Lunedì 23 giugno si celebra l’Olympic Day, la giornata mondiale che commemora la fondazione del Comitato Olimpico Internazionale, avvenuta nel 1894.

Per l’occasione, AB InBev – leader mondiale della birra e worldwide partner olimpico e paralimpico – rende omaggio ai valori olimpici di eccellenza, rispetto e amicizia con un evento speciale, in programma lunedì 23 giugno a partire dalle 21:30 presso il Cinema AriAnteo – Chiostro dell’Incoronata di Milano (Via Milazzo 9).

La serata è anche un’occasione per rimarcare l’impegno di AB InBev, con il suo marchio Corona Cero – birra sponsor ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici – nel cammino verso Milano-Cortina 2026 celebrando ogni golden moment verso i prossimi Giochi Olimpici Invernali. L’ingresso è gratuito (fino a esaurimento posti), previa registrazione su Eventbrite.

Al centro della serata, la proiezione del docufilm La Valanga Azzurra, diretto da Giovanni Veronesi e prodotto da Fandango e Luce Cinecittà in collaborazione con Rai Documentari. Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma nel 2024, La Valanga Azzurra racconta l’epopea straordinaria della leggendaria squadra maschile italiana di sci alpino che, negli anni Settanta, ha dominato le piste internazionali e rivoluzionato l’immaginario sportivo e culturale del nostro Paese.

Il docufilm di Veronesi è stato inserito nel programma dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, progetto volto a ispirare la platea mondiale, valorizzando il patrimonio culturale e artistico materiale e immateriale del Paese nel segno dello sport.

Un appuntamento da non perdere, dunque, pensato da AB InBev per ricordare una pagina indimenticabile dello sport italiano e per rilanciare lo spirito olimpico in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, brindando insieme ai golden moments che ci attendono verso febbraio 2026.

«L’Olympic Day rappresenta una tappa importante nel percorso verso Milano Cortina 2026, un’occasione per rinnovare il nostro impegno verso i valori olimpici e avvicinare sempre più persone allo spirito dei Giochi – dichiara Diana Bianchedi, campionessa Olimpica e Chief Strategy Planning & Legacy Officer della Fondazione Milano Cortina 2026 – La partnership con AB InBev ci permette di condividere con il mondo un messaggio potente di connessione, moderazione e celebrazione responsabile. La scelta di celebrare questa giornata con la proiezione de La Valanga Azzurra è un omaggio a un passato glorioso fatto di eccellenza, amicizia e rispetto.»

Il pubblico che prenderà parte all’iniziativa, potrà alternare Corona Extra e la sua versione analcolica, Corona Cero — entrambe servite con l’immancabile spicchio di lime — sorseggiando l’autentico gusto Corona senza compromessi e brindando a ogni golden moment sulla strada verso Milano Cortina 2026.

La partnership con il Comitato Olimpico Internazionale, che vede Corona Cero birra ufficiale dei Giochi Olimpici, riafferma l’impegno condiviso a promuovere la moderazione e a guidare un cambiamento positivo. Con questa iniziativa, AB InBev entra a far parte dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026 e rafforza il legame con Milano e la Fondazione Milano Cortina 2026, ispirando una comunità globale a brindare, in modo responsabile, a un futuro con più cheers.

«Come leader globale nel settore della birra e worldwide partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici, AB InBev condivide con il Comitato Olimpico Internazionale e la Fondazione Milano Cortina l’impegno per un consumo responsabile come forza positiva per la società – afferma Ief Timmermans, Country Director di AB InBev Italia – Con Corona Cero, vogliamo unire i fan di tutto il mondo in una celebrazione gioiosa e responsabile celebrando ogni golden moment che ci aspetta contribuendo alla creazione di un futuro con piu’ cheers».