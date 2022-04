Manifestazione per la pace a Calvera – La notte dei Palazzi Bianchi: il viaggio di Matilde Serao

Si terrà a Calvera, domenica 10 aprile 2022, dalle ore 19:00 l’evento “La notte dei Palazzi Bianchi: Il viaggio di Matilde Serao – INSIEME PER LA PACE”.

Quest’anno la novità della rappresentazione sta nel far conoscere, oltre la vita della scrittrice e giornalista napoletana, anche una sua particolare opera: “Parla una donna.

Diario femminile di guerra. Maggio 1915 – Marzo 1916 “. I brani sono estratti dalle sue pagine e, dati gli eventi bellici che si stanno tenendo in Ucraina, si vuole sensibilizzare la popolazione alla pace e alla fratellanza, ulteriore motivo per cui è stato scelto proprio il giorno della domenica delle palme.

Si alterneranno articoli della Serao e testimonianze di donne odierne con la fiaccolata per la pace. Una rappresentazione tutta al femminile, nella quale viene esaltata la figura della donna durante il periodo di guerra.

Il viaggio continuerà nel Museo Storico-Fotografico Anamnesis di Calvera, con l’esibizione del coro Gospel “The Joyful Chorus” in un concerto per la pace durante il quale si raccoglieranno dei fondi per le popolazioni colpite dalla guerra.

L’Amministrazione Comunale ed i volontari del Servizio Civile Universale di Calvera invitano tutti a partecipare per lanciare un messaggio unitario di Pace e Speranza alle generazioni future.