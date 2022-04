A Bari il Mini Gran Premio UNICEF – Domenica 10 aprile dalle 8 alle 13.30, piazza del Ferrarese

A pochi giorni dall’avvio della 7^ Rievocazione del Gran Premio di Bari, si accendono i riflettori sull’evento sportivo più atteso della stagione con il primo dei suoi appuntamenti collaterali: a Bari, largo ai più piccoli con il Mini Gran Premio UNICEF, che si terrà domenica 10 aprile, dalle 8.00 alle 13.30 in Piazza del Ferrarese.

La corsa non competitiva, organizzata da Old Cars Club in collaborazione con Unicef Italia, vedrà bambini e bambine dai 4 ai 9 anni, vestiti e accessoriati come i grandi piloti che corsero il Gran Premio di Bari negli anni ’50, sfrecciare in un circuito di gara appositamente creato per macchine in legno a pedali, costruite artigianalmente in Italia.

Una gara all’insegna dei valori della sportività, dell’amicizia e della solidarietà, in cui non mancheranno pit-stop, cambi gomme e prove di sorpasso per vivere a pieno un’esperienza sportiva indimenticabile.

Partecipando al Mini GP, inoltre, ogni famiglia contribuirà al sostegno ai programmi dell’Unicef per i bambini in pericolo per l’attuale guerra in Ucraina con particolare attenzione al dramma delle famiglie rifugiate.

Al termine della corsa, tutti i partecipanti avranno la possibilità di arricchire il “Muro del Sorriso“: uno spazio dove ogni bambino potrà aggiungere il proprio “mattone della solidarietà” apponendo una foto o un messaggio di speranza.

È possibile iscrivere il proprio bambino al Mini Gran Premio di Bari attraverso il portale web www.minigpbari.com o presso il desk Old Cars Club presente dalle ore 8.00 di giovedì 10 aprile in Piazza del Ferrarese a Bari.

L’evento è realizzato in collaborazione con Unione Europea Repubblica Italiana Regione Puglia e Pugliapromozione asse VI azione 6.8 POC 2014/2020.