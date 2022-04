COMUNE DI SENISE : ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ABITAZIONI IN LOCAZIONE 2021

L’anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di marzo nella Casa Comunale di Senise

(PZ), assunte le funzioni e le responsabilità gestionali conferitigli con Decreto del Sindaco n. 8 del

30.11.2021,



IL RESPONSABILE DI SETTORE

Dott.ssa Marianafilomena Donadio



Premesso che:

– con nota del 30.11.2021, Prot. n. 19313/24BD, pervenuta a Codesto Ente in pari data Prot. n.

7906, la Regione Basilicata – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Edilizio e OO.PP., ha

richiesto alle Amministrazioni Comunali di pubblicare, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, il

bando di concorso per l’assegnazione dei contributi 2021 per il pagamento dei canoni di locazione

2020, allegando all’uopo lo schema di bando e lo schema di domanda, requisiti di accesso e

modalità attuative per i comuni, giusto quanto disposto con la Deliberazione di Giunta Regionale n.

948/2021 del 25.11.2021;



Atteso che:

– questo Ente ha provveduto a pubblicare il bando per la presentazione delle istanze di cui

trattasi in data 21.12.2021;

– entro il 20.01.2022, termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande di

partecipazione al citato concorso, sono pervenute n. 58 (cinquantotto) istanze;

– l’Ufficio preposto ha provveduto all’istruttoria delle domande pervenute, procedendo alla

stesura dell’elenco provvisorio;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 27 R.G. n. 111 del 18.02.2022 con la quale si

prendeva atto delle risultanze dell’istruttoria delle domande pervenute per i contributi a valere sul

bando di concorso per l’assegnazione dei contributi 2021 per il pagamento dei canoni di locazione

2020 e si approvava l’elenco provvisorio per l’assegnazione dei predetti contributi;



DATO ATTO che l’elenco provvisorio di cui innanzi è stato pubblicato all’Albo pretorio online per

15 giorni (dal 18.02.2022 al 05.03.2022);



DATO ATTO, altresì, che non sono pervenuti ricorsi entro il termine di 15 giorni dalla

pubblicazione del predetto elenco, ai sensi di quanto previsto dal bando di concorso per l’accesso al

beneficio in argomento;



CONSIDERATO che le istanze di cui ai nn. 8 e 11 dell’elenco provvisorio (prot. n. 592 del

20.01.2022 e prot. n. 437 del 17.01.2022) non possono inserirsi nell’elenco definitivo in quanto il

contributo spettante risulta al di sotto della soglia minima prevista dal bando e devono pertanto

ritenersi escluse;



RITENUTO, in base ai termini previsti nella predetta DGR. n. 948/2021 del 25.11.2021, approvare

l’elenco definitivo, pubblicare lo stesso all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi e provvedere alla

trasmissione alla Regione Basilicata – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità;



VISTO l’art. 107 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



VISTO lo Statuto Comunale;



DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di prendere atto che non sono pervenuti ricorsi, nei termini fissati dalla DGR 948 del 25.11.2021,

avverso l’elenco provvisorio approvato con Determinazione Dirigenziale 27 R.G. n. 111 del

18.02.2022;

2. di approvare l’elenco definitivo, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per

l’assegnazione dei contributi a valere sul bando di concorso per l’assegnazione dei contributi 2021

per il pagamento dei canoni di locazione 2020;

3. di dare atto che le istanze di cui ai nn. 8 e 11 dell’elenco provvisorio (prot. n. 592 del 20.01.2022 e

prot. n. 437 del 17.01.2022) non fanno parte dell’elenco definitivo in quanto il contributo spettante

risulta al di sotto della soglia minima prevista dal bando e devono pertanto ritenersi escluse;

4. di dare atto di quanto segue:

– i nominativi in elenco non vengono pubblicati al fine di garantire la privacy e sono individuabili

attraverso il numero e la data di protocollo assegnati alla presentazione dell’istanza;

– il predetto elenco sarà pubblicato all’Albo pretorio on line per 15 (quindici) giorni consecutivi;

– di stabilire che il predetto elenco venga trasmesso alla Regione Basilicata – Dipartimento

Infrastrutture e Mobilità.



Il Responsabile

(Dott.ssa Marianafilomena Donadio)