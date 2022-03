Via libera ad aiuti di Stato per il caro energia Bruxelles adotta un nuovo quadro per dare flessibilità ai governi

BRUXELLES – Via libera di Bruxelles al nuovo quadro temporaneo di crisi sugli aiuti di Stato per sostenere le imprese europee e i settori più colpiti dal caro energia esacerbato dalla guerra in Ucraina.

“Dobbiamo mitigare l’impatto economico di questa guerra e sostenere aziende e settori gravemente colpiti.

E dobbiamo agire in modo coordinato. La Commissione consentirà agli Stati membri di utilizzare la flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per far fronte a questa situazione senza precedenti, proteggendo nel contempo la parità di condizioni nel mercato unico”, ha evidenziato la vicepresidente Ue, Margrethe Vestager.

“Le sanzioni adottate dall’Ue e dai suoi partner internazionali hanno gravemente colpito l’economia russa.

Queste sanzioni incidono anche sull’economia europea e continueranno a farlo nei prossimi mesi”, ha avvertito Vestager, spiegando che il nuovo quadro “consentirà agli Stati membri di concedere aiuti di importo limitato alle imprese colpite dall’attuale crisi o dalle relative sanzioni e controsanzioni russe, garantire che sufficiente liquidità rimanga disponibile per le imprese” attraverso le banche “e compensare le imprese per i costi aggiuntivi sostenuti a causa dei prezzi eccezionalmente elevati di gas ed elettricità”.

Nel dettaglio, il quadro di crisi prevede tre tipi di aiuti. I Paesi membri potranno istituire regimi per concedere fino a 35mila per le imprese colpite dalla crisi attive nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura, e fino a 400mila euro per le imprese colpite dalla crisi attive in tutti i altri settori.

“Questo aiuto – spiega Bruxelles – non deve necessariamente essere collegato a un aumento dei prezzi dell’energia” e “può essere concesso in qualsiasi forma, comprese le sovvenzioni dirette”.

Le altre possibilità sono quelle del sostegno temporaneo alla liquidità sotto forma di garanzie statali alle banche per garantire che continuino a erogare prestiti alle imprese, e schemi compensatori per le imprese per fare fronte ai costi aggiuntivi sostenuti a causa dei prezzi eccezionalmente elevati di gas ed elettricità, in particolare per quelle aziende ad alta intensità energetica. Quest’ultimo sostegno può essere concesso in qualsiasi forma, comprese le sovvenzioni dirette.

L’aiuto complessivo per beneficiario non può superare il 30% dei costi ammissibili, fino a un massimo di 2 milioni di euro.

Quando l’impresa subisce perdite operative, possono essere necessari ulteriori aiuti per garantire la continuazione di un’attività economica.

A tal fine, Bruxelles indica che gli Stati membri possono concedere aiuti eccedenti tali massimali, fino a 25 milioni di euro per i consumatori ad alta intensità energetica e fino a 50 milioni di euro per le imprese attive in settori specifici, come la produzione di alluminio e altri metalli, fibre di vetro, pasta di legno, fertilizzante o idrogeno e molti prodotti chimici di base.

Il quadro temporaneo di crisi sarà in vigore fino al 31 dicembre 2022. La Commissione si riserva di valutare prima della scadenza se una proroga si renderà necessaria.

ANSA