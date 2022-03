SENISE: Per un guasto improvviso erogazione idrica sospesa dalle 09:00 del 17/03/2022 alle 13:00 del 17/03/2022.

Per consentire avvio esercizio delle nuove condotte. Parte di Via e Largo Donnaperna, Via Monti, parte di Via Marconi, via Bruno, Via Cairoli e corso Rinaldi.