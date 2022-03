VACCINAZIONI E TEST COVID-19, AGGIORNAMENTO DEL 14/3 (DATI 13/3)

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 13 marzo, sono state effettuate 655 vaccinazioni.

A ieri sono 467.554 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento), 439.920 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,5 per cento) e 344.891 (62,3 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.252.404 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 89 le persone ricoverate: 56 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 2 in terapia intensiva, e 33 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui nessuna in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 1.664 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 388 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 247 guarigioni.

Inoltre è stato registrato il decesso di 2 persone: 1 residente a Francavilla in Sinni, 1 residente ad Avigliano.