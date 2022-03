SENISE : Associazioni,Comune e Parrocchie insieme per la Pace fiaccolata ore 19:00 Domenica 06 Marzo

Un momento di unione contro la guerra in Ucraina e contro tutte le guerre: a Senise, domani alle ore 19.00, le Associazioni, il Comune e le Parrocchie, oltre a tanti cittadini, si uniranno in una fiaccolata che percorrerà alcune strade principali del paese per poi concludersi con un momento di riflessione in piazza Municipio.

L’iniziativa vedrà come luogo di partenza Largo San Biagio. Alle associazioni che hanno promosso l’evento, negli ultimi giorni si sono aggiunte tante altrre associazioni e non è detto che se ne aggiungano altre ancora.

Il supporto, infatti, non riguarda solo l’evento di domani ma anche la raccolta di beni di primissima necessità, in particolare farmaci, attivata dalla Protezione Civile.

L’Avis di Senise ha messo a disposizione la propria sede, in via Rocco Pizzo, per la raccolta del materiale da donare.

Hanno aderito all’iniziativa: l’Avis di Senise, l’Anpi, Libera contro le mafie, l’Assa, Italia Nostra, Rotary Club Senise-Sinnia, Gioia e Speranza, Insieme, Pro Loco, Balletta Lucano, Circolo Canottieri Lucani, Protezione Civile Gruppo Lucano, Il cielo nella Stanza, Lucanicom, Agoraut, Radio Senise Centrale, Arte Vita, Unitre, Unitalsi, Auser, La rete, Cgil, Sinapsi, Terra Mediterranea, Ail, Il Girasole, GD Senise, Coop. Medihospes-centro Sai di Senise, Azalea Croce d’Argento,Coop.Auxilium