Dove stiamo andando? Le radio si confrontano su argomenti di attualità.

Dove stiamo andando? Questa semplice domanda sarà formulata in diretta, da giornalisti appartenenti al mondo della radio e TV, ad un parterre di ospiti di eccezione, che avranno la possibilità di esprimere, nel tempo assegnato, liberamente la propria opinione nell’ambito delle proprie competenze.

Una formula classica di fare informazione, chiara e trasparente da noi preferita, anche se oggi viene poco usata, in quanto su altri media preferiscono trasformare i programmi d’informazione, in veri e propri talk show, dove il conduttore spesso fa prevalere la propria opinione sull’intervistato, spesso disorientando gli ascoltatori.

La seconda puntata di “Dove Stiamo andando?”, sarà trasmessa il 25 febbraio 2022 dalle ore 19:00 alle ore 21:00, in diretta audio e video su: RADIO – TV – WEB – SOCIAL – APP, che saranno interconnesse per tutta la durata dell’evento.

Sarà una occasione unica per unire in un unico contesto, radio locali, provinciali, regionali, sia in FM che online e dalle TV online e del digitale terrestre.

La trasmissione potrà essere ascoltata anche dalle home page delle stesse emittenti tramite un link o un player, su vari profili social come Facebook, Youtube, Twitch ed infine dalle App aggregatici di emittenti per la visione sulle TV di casa.



Un megafono in grado di amplificare gli ascolti di ogni singolo media, moltiplicando la diffusione mediatica, tanto da oltrepassare i nostri confini nazionali, in grado di raggiungere milioni di ascoltatori.

Conducono Massimo Bonella di www.pianetaoggitv.net e Jean Pierre Tassora di www.speziatv.com

Interverranno:

Guido De Simone – www.polisetica.org (geopolitica e scenari internazionali)

Carlo Donelli – scienziato (Intelligenza Artificiale e sviluppo sostenibile)

Mauro Rango – www.ippocrate.org (ricerca, prevenzione e medicina personalizzata)

Anna Mirabile – giornalista professionista (informazione indipendente e mainstreaming)

Edoardo Polacco – www.avvocatopolacco.tv (obbligo vaccinale e sanzioni over 50)

Paola Demuru – www.federazioneterzarepubblica.it (finalità e programmi per una nuova politica)

