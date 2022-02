Il Francavilla batte il Fasano per 3-1

Nella venticinquesima giornata del campionato di Serie D, girone H, la formazione guidata da mister Ragno conquista lo scontro diretto contro il Fasano di Ciro Danucci .

Al N. Fittipaldi è stato il Francavilla sul Sinni ad imporsi per 3-1, vincendo il duello che che metteva in palio il terzo posto della graduatoria. I padroni di casa sono riusciti a passare in vantaggio grazie alla rete di Di Ronza al 39′. Nella ripresa il Francavilla sul Sinni non si ferma raddoppia con Croce al 79′ e poi cala il tris ad opera di Gentile (88′). Nel finale di gara, al 93′, il Fasano trova la rete della bandiera con Losavio, servito da Semenzin. Con questa vittoria il Francavilla va al terzo posto della classifica con 47 punti distaccando il Fasano a +3 ed una gara in meno.

TABELLINO

Francavilla – Us Città di Fasano: (3-1)

Fc Francavilla: Prisco, Vaughn (31’st Cristallo), Nicolao, Ganci, Russo, Di Ronza, Melillo (36’st Nolè), Cabella (38’st Gentile), Antonacci (20’st Polichetti), De Marco (19’st Petruccetti), Croce

A disp. Daniele, Lavallo, Lazic, Tribuno

All. Ragno

Us Città di Fasano: Suma, Del Col, Bianco, Capomaggio, Gorzelewski, Callegari (35’st Semenzin), Losavio, Lezzi (9’st Battista), Forbes, Corvino (30’st Richella), Calabria

A disp. Ceka, Taddeo, Carbotti, Bernardini, Di Lonardo

All. Perrone

Reti: Di Ronza 39’pt, 34’st Croce, 43’st Gentile (F), Losavio 50’st (F)

Classifica girone H – Serie D 2021-2022 aggiornata al 20 febbraio

Audace Cerignola 55

Bitonto 52

Francavilla* 47

Fasano 44

Gravina 42

Nocerina* 38

Casertana 36

Molfetta 35

Sorrento 34

Lavello* 33

Mariglianese* 29

Casarano** 27

San Giorgio 27

Altamura** 26

Nola* 26

Bisceglie* 24

Rotonda* 23

Nardò*** 22

Brindisi* 21

Virtus Matino 16

* una gara in meno

** due gare in meno

*** tre gare in meno