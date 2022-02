Una PM Volley esce a testa alta dal confronto con Bitetto

La PM Volley Potenza mostra segnali di crescita ma non bastano per avere la meglio nei confronti della VM Costruzioni Bitetto che passa alla Caizzo con il risultato di 3-0. La formazione di mister Aldo Spicolo ed Elena Ligrani ha giocato un primo e terzo set davvero intensi tenendo le redini del gioco per buona parte ad eccezione di un secondo parziale invece interpretato non al meglio. Nel primo set Di Camillo e compagne hanno guidato il parziale per lungo tempo accarezzando la possibilità di conquistare il primo set stagionale, parziale dominato fino al 19 pari dove è salito in cattedra il Bitetto che ha chiuso poi sul 21-25. Nel secondo parziale Bittetto scende in campo agguerrita e va subito avanti 3-12 costringendo coach Spicolo a chiamare presto i due timeout per cercare di mettere ordine, le indicazioni sortiscono effetti ma il vantaggio delle ospiti è largo e permette loro di chiudere agevolmente sul 15-25. Nel terzo set equilibrio tra le due formazioni, avanti Bitetto 4-6 poi risponde subito la PM con un parziale di 5-0 che la porta sul 9-6, si prosegue punto a punto ma nella fase finale le ospiti mettono il turno ed accelerano andando a chiudere sul 18-25. Nel turno la PM Volley osserverà il riposo come da calendario e ritornerà in campo sabato 26 febbraio in casa della Polis Volley Corato per la quindicesima giornata.